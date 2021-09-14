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Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

Kilis yöresine özgü olarak, yapılan gün pekmezinin yapımı sürüyor.

Kilis yöresine özgü olarak, yapılan gün pekmezinin yapımı sürüyor.

Türkiye'de sadece Kilis'te üretilen gün pekmezinin yapımı hummalı bir şekilde sürüyor. Üzüm bağlarından kesilen üzümler, yıkandıktan sonra "curun" diye tabir edilen küçük havuzlara konulmasına müteakip üzerine havara diye bilinen toprak atılıyor. Karıştırılan üzümlerin üzerine çıkan kişi tarafından üzüm tepelenerek, üzümün suyu çıkarılıyor. Üzüm suyu süzüldükten sonra büyük kazana konarak odun ateşinde kaynatılıyor. İyice kaynayan üzüm suyunun üzerindeki tortular alındıktan sonra süzülerek, tepsilere konarak güneşte bekletiliyor. Daha sonra çekişen üzüm suyu pekmez haline geldikten sonra cam kavanozları konarak tüketilmeye hazır hala getiriliyor.

Gün pekmezi evlerde, bahçelerde ve üzüm bağlarında yapılırken, her hangi bir katkı maddesi konmadığı için organik olarak yapılıp tüketiliyor.

"Gün pekmezinin kilosu 45 TL'den alıcı buluyor"

Gün Pekmezi üreticisi Ahmet Mesut Özgür, Kilis'te kendi yetiştirdikleri üzümlerden gün pekmezi yaptıklarını ifade ederek, "Biz üretimi kendi bahçemizde doğal ortamda yapıyoruz. İşçilerimizle sabah saat 05.30'da geliyoruz. Kendi bağımızdan üzümleri kesiyoruz. Burada üzümleri yıkıyoruz. Daha sonra tepelenerek, üzüm suları çıkarılıyor. Süzülme işleminden sonra kaynatma işlemine geçiliyor. Kaynarken, üzerine çıkan köpük alınıyor. Pekmez haline gelmesinden sonra tepsilere düzülerek güneşe bırakılıyor. Doğal ve organik bir şekilde yapılıyor, bütün işlemler, müşterilere gönderiyoruz. Gün pekmezinin kilosu geçen yıl 40 TL'den satıyorduk. Bu yıl ise 45 TL'den satıyoruz. Teknolojiye rağmen ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Müşterilere yetiştiremiyoruz. Talep çok fazladır. Gün pekmezi kış aylarında çok tüketiliyor. Özellikle çocukların gelişiminde büyük faydası var, bu nedenle talebe yetişemiyoruz" dedi. - KİLİS

Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı

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Haber: Kilis'te gün pekmezi üretimi başladı - Haberler Ekonomi
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