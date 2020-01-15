Kilis'te gümrük kaçakçılığı
Haberler » 3. Sayfa » Kilis'te gümrük kaçakçılığı - Haberler

Kilis'te gümrük kaçakçılığı

Kilis'te, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi.

15.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:12
Kilis'te gümrük kaçakçılığı

'te, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, alkol ve çay ele geçirildi.


İl ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 754 paket gümrük kaçağı sigara, 155 adet puro, 17 teneke kutu alkol, 4 şişe alkol, 31 paket elektronik sigara filtresi, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 510 gram pipo tütünü, 6 kilo 400 gram çay ve 2 adet çakmak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Z.D., B.K. ile A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri