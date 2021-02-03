Kilis'te gümrük kaçağı 900 paket sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 900 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 900 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 900 paket sigara buldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.D. ve İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz