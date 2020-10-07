Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi

07.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:50
Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için bölgeye gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Farklı bölümlerine gizlenmiş 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Beren Saat Cem Yılmaz Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Samatta Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 09:50:43. #1.14#
title