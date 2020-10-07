Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için bölgeye gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Farklı bölümlerine gizlenmiş 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz