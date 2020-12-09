Kilis'te gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 578 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz