Kilis'te gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi

09.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:20
Kilis'te gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 578 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Antakya'da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Antakya'da 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Cem Yılmaz Öner Erkan Demet Özdemir
Spor Sörloth Samatta Sinan Gümüş Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te gümrük kaçağı 578 paket sigara ele geçirildi - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:20:30. #1.15#
title