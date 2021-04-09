Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ele geçirildi
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Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ele geçirildi

Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirildi.

Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak ürün bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde ve deposunda yaptığı aramada gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirdi.

Polis ekipleri, şüpheli A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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