Kilis'te gümrük kaçağı 5 tabanca ele geçirildi - Haberler

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Kilis'te gümrük kaçağı 5 tabanca ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te gümrük kaçağı 5 tabanca ele geçirildi

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak sokulan 5 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak sokulan 5 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Hudut birlikleri ile jandarma ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada, Suriye'den Kilis'e kaçak olarak tabanca getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, sınır hattı ve gerisinde yürüttükleri faaliyetler sonucu, boş arazideki sırt çantası içinde 5 tabanca ve 15 fişek ile kıyafetler ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Türkiye, Suriye, Kilis, Silah, Güncel, Haberler

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