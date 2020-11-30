Kilis'te gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi
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Kilis'te gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi

30.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:14
Kilis'te gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü ve 2 telsiz ele geçirildi.

Kilis'te gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü ve 2 telsiz ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oylum Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü, 74 USB bağlantı kablosu ve 2 telsiz ele geçirildi.

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Sürücü M.Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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