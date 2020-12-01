Kilis'te gümrük kaçağı 201 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te bir otomobilde gümrük kaçağı 201 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te bir otomobilde gümrük kaçağı 201 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ekipler, Kocabeyli köyünde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 201 cep telefonu ve bunlara ait şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz