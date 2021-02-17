Kilis'te gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te bir araçta gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz