Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi
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Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi

24.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:08
Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi

Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin ellerindeki poşetlerde, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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