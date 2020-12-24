Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi
24.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:08
Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin ellerindeki poşetlerde, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş