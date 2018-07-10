Kilis'te Gölet ve Barajlara "Tehlikeli" Uyarısı

Kilis'te, havaların ısınması nedeniyle serinlemek için baraj ve göletlere giren vatandaşlar, asılan tabelalarla uyarılıyor.

Kilis'teki gölet ve barajların çevresinde "Dikkat ölüm tehlikesi, gölet ve barajlara girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar yer alıyor. Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte gölet ve barajlarda serinlemek için girilmemesi gerektiğini belirterek, "Gölet ve barajlarda yüzmek çok tehlikelidir. Her gün yurdun çeşitli yerlerinde boğulan gencecik insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle aileler piknik yapmak için baraj ve gölet yakınlarına geliyor. Daha sonra ise gençler yüzmek için suya giriyor. Gölet ve barajlarda yüzmenin yasak olduğunu belirten levhalar astık. İnşallah vatandaşlar bu uyarıları dikkate alır" ifadesi kullanıldı. - KİLİS