Kilis'te Göçmen Kaçakçılığından 5 Tutuklama

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığından 5 Tutuklama

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığından 5 Tutuklama

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda M.D., H.M., B.D., F.D., M.B.P. ve M.A.K. evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., B.D., F.D., M.B.P. ve M.A.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. H.M. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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