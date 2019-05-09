Kilis'te Göçmen Kaçakçılığına 5 Tutuklama

KİLİS'te göçmen kaçakçılığı şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'den göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından operasyon düzenlendi. Opersyonda M.D, H.M, B.D, F.D, M.B.P ve M.A.K. evlerinde gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Kilis

Kaynak: DHA