Kilis'te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama - Haberler
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Kilis'te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Kilis'te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, kaçak yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, kaçak yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenip gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yavuzlu köyü yakınlarında koçak yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin geçişini organize ettiği saptanan M.A., Ö.A., E.T. ve Suriye uyruklu M.H.'yi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kilis'te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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