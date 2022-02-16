Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriyeli sürücü Y.H. ile araçta bulunan S.B. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H. savcılık sorgusunun ardından, S.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, GÖÇ, Güncel, Haberler

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