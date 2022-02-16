Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Suriyeli sürücü Y.H. ile araçta bulunan S.B. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.