Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir araçta göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair çalışma başlattı.

Araca baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 2 çocukla N.K. ve A.A'ya ulaştı. Çocukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden ekipler, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu değerlendirilen M.Ş'yi de adresinde gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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