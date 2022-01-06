Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS (AA) - Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir araçta göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair çalışma başlattı.
Araca baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 2 çocukla N.K. ve A.A'ya ulaştı. Çocukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim eden ekipler, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu değerlendirilen M.Ş'yi de adresinde gözaltına aldı.
Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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