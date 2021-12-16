Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde 2 ticari takside 6 yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri M.Ç, M.M.A, ile onlara öncülük eden M.T. ve İ.G. gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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