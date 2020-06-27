Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu M.A.H. ve M.R'nin kullandığı iki otomobili takibe aldı.

Araçların Ekrem Çetin Mahallesi'nde B.D'nin evinin önünde durmasının ardından düzenlenen operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10'u çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken M.A.H, M.R. ve B.D. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA