Son dakika haberleri... Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı 4 kişi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu C.A. ile İ.A.. gözaltına alındı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı