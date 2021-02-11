Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

11.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:28
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçta bulunan şüpheliler Suriye uyruklu M.H.A. ve M.Z.G. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:28:29. #1.14#
title