Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araçta bulunan şüpheliler Suriye uyruklu M.H.A. ve M.Z.G. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz