Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheli İ.N'nin Doğan Güreş Paşa Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3'ü çocuk, 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken bir yabancı uyruklu zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA