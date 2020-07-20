Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
20.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:07

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler M.A.C, Ö.G. ve Ö.K, idaresindeki plakası açıklanmayan otomobiller durduruldu.

Araçlarda, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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