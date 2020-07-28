Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı
28.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:18

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu M.E. takibe alındı. Şüpheli idaresindeki otomobil Kartalbey Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bir kişi yakalandı.

M.E'nin ifadesinden yola çıkan ekiplerce aynı mahalledeki M.K'nin adresinde yapılan aramada 3 göçmen ile bir av tüfeği ele geçirildi.Yakalananlar, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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