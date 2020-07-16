Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.B.K. idaresindeki otomobil Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durduruldu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli H.H.A, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kaynak: AA