Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı - Haber

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

28.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:28
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheli Z.İ'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli Z.İ. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler