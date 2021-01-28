Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 yabancı uyruklu kişinin farklı tarihlerde yasa dışı yollarla Akçabağlar ve Demirışık köylerine getirildikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüphelinin adresleri belirlendi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden Z.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, F.A, B.K, M.G, A.Ç. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz