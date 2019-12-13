Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

13.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:34

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, aramalarda tabanca, av tüfeği ve el telsizi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürülürken adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA