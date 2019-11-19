Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

19.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:22
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında Suriye uyruklu D.S.A. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli D.S.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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