Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı İddiası

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'den göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Suriye uyruklu Ö.S. ve R.H. ile H.K, K.K. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 sim kart, hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA