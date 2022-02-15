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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesinde H.C.'ye ait evde yaptıkları kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi. 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. İkamet sahibi H.C. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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