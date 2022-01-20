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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen bir kişi yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.H'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlenen yabancı uyruklu B.S, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.H, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haber

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