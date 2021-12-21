Kilis'te göçmen kaçakçılığı

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den İllegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde bir otomobil durduruldu Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 3 yabancı uykulu kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 3 kişi Göç İdaresine teslim edilirken, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan B.A ile N.Ö. gözaltına alındı. - KİLİS

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