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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, Suriye'den İllegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Suriye'den İllegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde bir otomobil durduruldu Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 3 yabancı uykulu kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 3 kişi Göç İdaresine teslim edilirken, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan B.A ile N.Ö. gözaltına alındı. - KİLİS

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