Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde şüpheli yabancı uyruklu Ş.Ö'nun kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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