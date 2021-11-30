Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde şüpheli yabancı uyruklu Ş.Ö'nun kullandığı araçtan inen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü Ş.Ö. ile M.B'yi gözaltına alındı. - KİLİS

Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı

Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı

 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

 'Cinler senin için kurban kesecek' diyerek dolandırdı! Ödemeyi önce TL, kur yükselince Euro olarak aldı

"Cinler senin için kurban kesecek" diyerek dolandırdı! Ödemeyi önce TL, kur yükselince Euro olarak aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title