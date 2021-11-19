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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde F.M.C.'ye ait evde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İkamet sahibi yabancı uyruklu F.M.C. ise gözaltına alındı. - KİLİS

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