Kilis'te göçmen kaçakçılığı
13.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:50
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum mahallesinde A.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü A.H. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı