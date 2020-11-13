Kilis'te göçmen kaçakçılığı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

13.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:50
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum mahallesinde A.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü A.H. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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