Kilis'te göçmen kaçakçılığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te göçmen kaçakçılığı

22.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:02
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde M.M., yönetimindeki araç durduruldu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde 9 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Engin Yıldırım Vladimir Putin Mustafa Akıncı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Cem Yılmaz Hazal Kaya Yavuz Bingöl
Spor Babel Falcao Şenol Güneş Serdar Aziz Eddie Newton
Daha Fazla Rus Dava Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te göçmen kaçakçılığı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 10:01:47. #1.14#
title