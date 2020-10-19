Kilis'te göçmen kaçakçılığı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

19.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:53
Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi E.T. yönetimindeki araç durduruldu. Araçta bulunan A..E.H. ile B.D.'nin yapılan kimlik kontrolünde 2 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu iki kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü E.T. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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