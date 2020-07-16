Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
16.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:16
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde Ö.B.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında E.T., S.T., M.A., Y.A. ile A.H.'nın Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, Ö.B.K. ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İHA