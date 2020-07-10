Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
10.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:56
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.H.A. yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yapılan bulunan 3 kişinin sorgusunda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu M.K., M.M. ile H.R. gözaltına alındı. 3 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, aaç sürücüsü H.H.A. ise adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İHA