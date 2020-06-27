Kilis'te göçmen kaçakçılığı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen 2 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen 2 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde M.A.H. ile M.R. yönetimindeki araçlar durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde 28 kişinin Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sürücüleri M.A.H. ile M.R ve B.D. gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA