Kilis'te göçmen kaçakçılığı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye gelen 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesinde N.S. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde H.A., M.A., R.N.A.,A.A., H.A., A.A., H.A. ile A.A'nın Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Araç sürücüsü N.S. ise adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA