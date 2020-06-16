Kilis'te göçmen kaçakçılığı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi düzenledikleri operasyonda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu R.E., A.K., M.K., S.K. ile J.K. gözaltına alındı. 5 kişinin Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize eden İ.N. gözaltına alındı. 5 sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. Organizatörlük yapan İ.N. ise adliyeye sevk edildi - KİLİS

Kaynak: İHA