Kilis'te göçmen kaçakçılığı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı
16.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:44

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi düzenledikleri operasyonda Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlenen yabancı uyruklu R.E., A.K., M.K., S.K. ile J.K. gözaltına alındı. 5 kişinin Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize eden İ.N. gözaltına alındı. 5 sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. Organizatörlük yapan İ.N. ise adliyeye sevk edildi - KİLİS

Kaynak: İHA

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