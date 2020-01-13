Kilis'te göçmen kaçakçılığı

13.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:01

Kilis'te, bir evde yapılan armada illegal yollarla Türkiye'ye gelen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilali Habeş Mahallesinde O.K. ile F.M.A'nın ait evlerde yapılan aramada 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı. 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye geçtiği öğrenildi. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Olayla ilgili fO.K. ile F.M.A. gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA