Kilis'te göçmen kaçakçılarına gözaltı

15.08.2019 18:11

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında durdurulan ve plakası açıklanmayan otomobilin sürücü M.F'nin göçmen kaçakçılığı yaptığı, G.C, Z.A, A.S.K. ve L.Ş'nin ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Başka bir uygulama noktasında ise İ.H.Ş. yönetimindeki plakası açıklanmayan motosiklet, polis tarafından durduruldu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü İ.H.Ş'nin M.A.S. ile Suriye uyruklu E.S'yi yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiğini tespit etti. Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan M.F, İ.H.Ş. ve M.A.S. ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA