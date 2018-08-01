Kilis'te Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Kilis'te, iki genç arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu biri bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şıh Abdullah Mahallesi Mehmet Uluğcan Ortaokulu yakınlarında O.Y. (18) ile Gökhan Öztürk (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine O.Y., Gökhan Öztürk'ü bıçaklayarak ağır yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan Öztürk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçak O.Y., polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS