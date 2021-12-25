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Kilis'te gençler sabah namazında buluşuyor

Kilis'te gençler sabah namazında buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kilis İl Müftülüğü, tarafından "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği başlattı.

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KİLİS (İHA) - Kilis İl Müftülüğü, tarafından "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği başlattı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" düzenlendi. Buluşma Şakir Atik Camii'nde korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. Namaz sonrası gençlere çorba ikramında bulunuldu.

Gençlerle sabah namazı buluşmalarına her cuma günü Şakir Atik Camisinde devam edilmesine karar verildiği belirtildi. - KİLİS

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