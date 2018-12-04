Kilis'te Gazze Protestosu

Kilis'te bir grup üniversite öğrencisi, "Gazze'ye ışık ol" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına ve ablukasına protestoda bulundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğunca Üniversite Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Sessiz çığlık" tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro gösterisinin ardından İsrail baskınları ve hava saldırılarıyla şehit edilenler anıldı.

İnsan Hakları Topluluğu Başkanı Abdullah Ubeyir Şirin, etkinlik kapsamında düzenlenen şiir dinletisinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de uygulanan hava, kara ve deniz ablukasının artarak devam ettiğini söyledi.

Abluka nedeniyle 292 bin 502 evin yıkıldığını veya zarar gördüğünü ifade eden Şirin, şunları belirtti:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Gazzeli dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Siyonistler unutmasın ki Gazze'de ölen her bebek için bin defa dirildik bin defa ölmeye hazırız. Ey siyonistler, kanımızın son damlası toprağa akmadıkça bizlerden korkun. Sizin tankınız ve tüfeğiniz bizlerin iman dolu göğüslerini delemeyecektir. Yaptığınız zulüm Orta Doğu'yu kana buluyor ve kat kat artarak devam ediyor. Bizler biliyoruz ki, Müslümanlar sizin bu zulmünüzü engellemeden durmayacaksınız. Bilin ki, size dur diyeceğimiz günler yakındır."

Konuşmaların ardından etkinlik, öğrencilere simit ve çay ikramıyla sona erdi.