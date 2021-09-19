KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KİLİS'te, ' 19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Gaziler adına konuşma yapan, Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte destan yazarak, cumhuriyeti kurduklarını söyledi. Dellekoğlu, Sakarya meydan savaşının kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 2021 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini ve daha sonra 19 Eylül tarihinin gaziler günü olarak kutlandığını belirtti.