KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

KİLİS'te, ' 19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Gaziler adına konuşma yapan, Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Dellekoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte destan yazarak, cumhuriyeti kurduklarını söyledi. Dellekoğlu, Sakarya meydan savaşının kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 2021 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini ve daha sonra 19 Eylül tarihinin gaziler günü olarak kutlandığını belirtti.

KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI

KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Cansu Dere Düm Tek Tek
Spor Arda Turan Mesut Özil Halis Özkahya Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KİLİS'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:25:59. #1.11#